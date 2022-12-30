Про це інформує МВС України.

"Всього від початку широкомасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 311 044 вибухонебезпечних предмети та 2891 кг вибухової речовини", – пише пресслужба.

Повідомляється, що також піротехніки знешкодили 2156 авіаційних бомб та обстежили близько 77 295 гектарів площі.

Зокрема протягом доби, 29 грудня, рятувальники виконали 116 завдань з розмінування на території площею 51 гектар. Знешкодили 261 вибухонебезпечний предмет.

Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині – 13879 разів, Київщині – 7075, Чернігівщині – 4312, Донеччині – 3268, Миколаївщині – 2627, Сумщині – 1683, Херсонщині – 1588 та Черкащині – 1077 разів.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу потрібно повідомити про це ДСНС за телефоном 101.

Категорично заборонено:

торкатися предмета й пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

28 грудня в ГУ ДСНС України повідомили, що у Харківській й області, впродовж 27 грудня піротехніки провели обстеження близько 6,2 га території та 5,7 кілометра ліній електропередачі. Сапери виявили та знешкодили 103 ворожі міни, вибухівки та боєприпаси. До робіт залучали 86 рятувальників людей і 34 одиниці техніки.

Того дня у лісі на Харківщині двоє мирних мешканців підірвалися на вибуховому пристрої. Батько з сином ішли на риболовлю.

30 грудня на території Київської області проходитиме тренування українських саперів. Мирних жителів попереджають про звуки вибухів.

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