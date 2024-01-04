В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні за ухилення від призову за мобілізацією відкрито 9 тис. кримінальних проваджень за статтею 336 КК
Про це чиновник повідомив в ефірі телемарафону.
За його словами, під час війни кожен повинен виконати свій конституційний обов'язок – "або в тилу, або на фронті".
"І ті випадки, коли хтось намагається перетнути кордон нелегально, суспільством сприймаються, м'яко кажучи, неоднозначно. Але тут я хотів би чітко прояснити: спершу протокол про адміністративне правопорушення складає працівник ТЦК. А вже потім, якщо цей ухилянт починає змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації, від служби в Збройних Силах України, тоді ТЦК повідомляє про це Нацполіції. Нацполіція в межах кримінального провадження розслідує такі факти", - сказав міністр.
Він додав, що нині розслідуються "близько 9 тис. кримінальних проваджень (щодо ухиляння – ред.), 2600 матеріалів уже направлено до суду. Це ст. 336 ККУ".
Нагадаємо, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
- 19 грудня президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
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