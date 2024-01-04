В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах

Про це чиновник повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, під час війни кожен повинен виконати свій конституційний обов'язок – "або в тилу, або на фронті".

"І ті випадки, коли хтось намагається перетнути кордон нелегально, суспільством сприймаються, м'яко кажучи, неоднозначно. Але тут я хотів би чітко прояснити: спершу протокол про адміністративне правопорушення складає працівник ТЦК. А вже потім, якщо цей ухилянт починає змінювати місце проживання, ухиляється від мобілізації, від служби в Збройних Силах України, тоді ТЦК повідомляє про це Нацполіції. Нацполіція в межах кримінального провадження розслідує такі факти", - сказав міністр.

Він додав, що нині розслідуються "близько 9 тис. кримінальних проваджень (щодо ухиляння – ред.), 2600 матеріалів уже направлено до суду. Це ст. 336 ККУ".

Нагадаємо, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

19 грудня президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Читайте також: Служу народу України? Про що законопроєкт про мобілізацію та чому українці критикують його