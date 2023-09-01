В Україні загинув 22-річний доброволець із Британії Семюеля Ньюї
В Україні загинув 22-річний британський доброволець Семюеля Ньюї, який воював на боці українських військ у складі іноземного загону понад рік
Про це пише BBC
Першим про загибель 22-річного Семюеля Ньюї з Бірмінгема повідомив його брат Деніел.
"Мій молодший брат Сем загинув учора у бою на сході України. Я не можу висловити словами, наскільки я розбитий, – написав він у соцмережах. – Сем, ти віддав своє життя за людей, яких ніколи не знав і діяв із мужністю, мораллю та честю".
Після вивчення психології у Бірмінгемському університеті Сем прийняв рішення поїхати воювати в Україну, після початку повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року.
"Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на заклик та поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму", - зазначив Ден, віддаючи шану братові.
Зазначається, що Семюел приїхав до України як член іноземного добровольчого бойового загону, відомого як "Темні ангели", сформованого колишнім членом парашутно-десантного полку Деніелом Берком. З перших днів російського вторгнення цей підрозділ брав участь у запеклих боях на передовій – від Запоріжжя до східної України.
У 2020 році Семюелю та його батькові Полу були висунуто звинувачення у тероризмі у зв'язку з рішенням Деніела вступити в курдське ополчення для боротьби з бойовиками угруповання "Ісламська держава". Згодом усі звинувачення було знято.
Пол Ньюі написав у Фейсбуці, що його син загинув у середу вранці "в бою, борючись за Україну".
- У листопаді під час бойових дій в Україні загинув громадянин Великої Британії Джордан Гетлі.
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