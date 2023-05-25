В Україні запрацювала система відеонагляду з розпізнаванням облич: як вона працює і кого шукає

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook

Інтегровані камери з функцією розпізнавання облич значно підвищили можливість пошуку, виявлення та ідентифікації окремих категорій людей. За останній місяць камери дозволили розкрити низку тяжких злочинів і знайти безвісти зниклих людей.

"Вже інтегровано 500 камер з функцією розпізнавання обличчя. Наразі загалом функціонує 1883 камер відеоспостереження, з них 480 мають властивість розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, та 905 оглядових камер. Завдяки цьому, ми маємо значне зниження злочинності та оперативне розкриття злочинів за гарячим слідом", - зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Під час повномасштабного вторгнення росіяни знищили майже 30% камер відеоспостереження, але після деокупації районів поліція Київської області активно відновлює безпекову систему.