В Україні змінили порядок тримання військовополонених

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

"У період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, затверджено тримання засуджених військовополонених окремо від інших військовополонених. Цього вимагають норми гуманітарного права.

"Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується. Тому потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених немає. Усі вони утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами", - наголосила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Зазначається, що наразі в Україні діє спеціальний табір для військовополонених. Там утримують полонених, щодо яких немає близьких очікувань щодо обміну.