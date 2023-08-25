В Україні змінили порядок тримання військовополонених
Кабмін підтримав зміни до Порядку тримання військовополонених в Україні: табори, де вони перебувають, виконуватимуть функцію виправних колоній для засуджених полонених
Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
"У період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, затверджено тримання засуджених військовополонених окремо від інших військовополонених. Цього вимагають норми гуманітарного права.
"Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується. Тому потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених немає. Усі вони утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами", - наголосила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.
Зазначається, що наразі в Україні діє спеціальний табір для військовополонених. Там утримують полонених, щодо яких немає близьких очікувань щодо обміну.
- За даними української розвідки протягом останніх тижнів обмінний фонд України збільшився на понад 200 полонених росіян. Кожен п’ятий здався українським захисникам добровільно.
- Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що близько 20% російських полонених здаються добровільно. Водночас очільник ГУР відмовився розкрити точну кількість так званого обмінного фонду, заявивши, що це державна таємниця.
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