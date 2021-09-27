В українського політв'язня Яцкіна в Криму погіршився стан здоров'я

Про це повідомила у Telegram омбудсменка Людмила Денісова після зустрічі з адвокатом Миколою Полозовим.

За словами Денісової, керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі, що ставить під загрозу життя Яцкіна.

“Прошу міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв’язнів. Звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування”, – йдеться у дописі.

Також під час зустрічі вони акцентували увагу на додержанні прав незаконно позбавлених волі за політичними мотивами кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана і Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському СІЗО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb