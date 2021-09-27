В українського політв'язня Яцкіна в Криму погіршився стан здоров'я
В українського політв’язня Івана Яцкіна, якого в окупованому Криму засудили до 11 років позбавлення волі в колонії, унаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах
Про це повідомила у Telegram омбудсменка Людмила Денісова після зустрічі з адвокатом Миколою Полозовим.
За словами Денісової, керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі, що ставить під загрозу життя Яцкіна.
“Прошу міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв’язнів. Звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування”, – йдеться у дописі.
Також під час зустрічі вони акцентували увагу на додержанні прав незаконно позбавлених волі за політичними мотивами кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана і Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському СІЗО.
- Нагадаємо, що так званий Верховний суд Криму незаконно засудив громадянина України Яцкіна до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, і після закінчення – до одного року обмеження волі адміністративного нагляду.
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