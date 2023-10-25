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В Українському ресорному центрі розповіли про нову розробку, яка захищає ноги саперів

25 жовтня, 2023 середа
12:54
Війна з Росією

Директор "Українського ресорного центру" Ігор Єфименко зазначив, що у Харкові запустили виробництво протимінних чобіт

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Захисне взуття виконує функцію відведення вибухової хвилі міни від ноги сапера. Тобто епіцентр вибуху є не під стопою, а збоку, тим самим зменшуючи його потужність. Для цього й розроблена ця насадка на взуття. Це платформа з лапками, які розгорнути в різні боки. Коли стається вибух, то вся енергія йде в гору, не травмуючи кінцівку, - пояснив Єфименко.

За його словами, чобіт витримує й гасить усю енергію вибуху міни "пелюстки".

"Якщо міна більш потужна, то вона також вбирає в себе частину енергії вибуху. Лапки відлітають, зменшуючи енергію тиску. Чобіт зроблено з композитних матеріалів", - додав Єфименко.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

У жовтні очільник уряду Денис Шмигаль повідомляв, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.




 

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