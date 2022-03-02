В Україну прибула друга партія Javelin з Естонії
Протитанкові комплекси вже на передовій.
Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну.
Про це повідомило у твіттері Міністерство оборони Естонії.
"Друга партія подарованих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від рішення до доставки - декілька днів", - зазначають у міністерстві оборони Естонії.
- Нагадаємо, Польща запропонувала ЄС надати Україні €100 млрд на відновлення інфраструктури.
- Країни ЄС не будуть передавати Україні винищувачі.
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