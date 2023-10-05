В Україну прибули два автотрансформатори, здатні забезпечити світлом пів мільйона людей

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Очільник відомства Герман Галущенко зауважив, що ремонт і виготовлення автотрансформаторів потребує значних коштів і часу, а потреба в них величезна з огляду на важку зиму, до якої готується Україна.

Своєю чергою постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що надійна енергетика є основою будь-якої успішної нації.

"Зміцнюючи енергомережу України, ми не лише забезпечуємо електроенергією, але й зміцнюємо стійкість нації. З огляду на виклики, зокрема невпинні спроби порушити енергетичну інфраструктуру України, це партнерство символізує наше непохитне зобов’язання підтримувати український народ", - сказав він.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі натомість повідомив, що до кінця року до України прибудуть ще два трансформатори.

"Ми разом пройшли минулий опалювальний сезон, разом з українськими енергетиками. І на початку нового опалювального сезону уряд Японії передає українській стороні два трансформатори. Ще два прийдуть до кінця цього року", - сказав дипломат.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.

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