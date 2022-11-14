В Україну приїхала чергова партія бронетранспортерів з Литви
Литва передала Україні нову партію американських гусеничних бронетранспортерів М113, більшість з яких з мінометами
Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас
"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення. 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та 2 одиниці танків з системою керування вогнем) та боєприпаси", – написав Арвідас Анушаускас у своєму твіттері.
Він також уточнив, що Литва виконує свої зобов'язання і наразі в Україну уже відправлено 62 М113 різного призначення.
M113 — це американський основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.
- У липні Литва оголосила про надання Україні додатково бронетранспортери M113 та боєприпаси.
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