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В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини

14 серпня, 2023 понедiлок
10:12
Світ Крістіан Лінднер

У понеділок, 14 серпня, до Києва прибув міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Цей візит в Україну став для нього першим від початку повномасштабного вторгнення Росії

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Зазначається, що на початку свого візиту до української столиці Лінднер сказав, що його країна стоїть разом з Україною пліч-о-пліч.

"Сьогодні ми також звернемо свій погляд у майбутнє. Хочемо обговорити дуже конкретно, як міністерство фінансів Німеччини може підтримати Україну", - додав міністр.

  • Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що від початку повномасштабного вторгнення уряд Німеччини надав фінансову допомогу у розмірі 1,55 млрд дол., левова частина фінансування була спрямована у формі грантів.
Україна
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
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