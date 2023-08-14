В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Зазначається, що на початку свого візиту до української столиці Лінднер сказав, що його країна стоїть разом з Україною пліч-о-пліч.

"Сьогодні ми також звернемо свій погляд у майбутнє. Хочемо обговорити дуже конкретно, як міністерство фінансів Німеччини може підтримати Україну", - додав міністр.