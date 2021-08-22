В Умані виявили нелегалів з Ізраїлю

З метою недопущення порушення міграційного законодавства відпрацювання району компактного проживання прочан брацлавського хасидизму по вулиці Пушкінський проводили поліцейські Умані, спільно з працівниками Державної прикордонної служби, співробітниками Служби безпеки України та працівниками Уманського відділу Державної міграційної служби, розповідає Еспресо.TV.



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"Під час перевірки документів іноземців, правоохоронці виявили, що двоє чоловіків перевищили терміни перебування в Україні. 20-річний ізраїльтянин порушив терміни на 60 діб, а 50-річний знаходився нелегально в Україні з 2015 року", - повідомили сьогодні, 22 серпня 2021 року, у Національній поліції.











На обох порушників міграційного законодавства склали адміністративні протоколи за статтею 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу про адміністративні правопорушення.



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Наразі вирішується питання про примусове повернення громадян до країни їх належності.





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