В Уманському районі Черкащини оголосили евакуацію

Про це він написав у Telegram.



"На цю хвилину ситуація така. Уманський район: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок. Скоро прибудуть автобуси. У кого є власний транспорт - скористайтеся ним!" - йдеться у повідомленні.



Скічко зазначив, що повідомлятиме усю актуальну інформацію, та закликав не панікувати.

