В уряді сказали, коли почнуть споруджувати перший український автобан
Будівництво першого в Україні автобану планують розпочати наприкінці 2022 року
Про це у ефірі державного телеканалу "Дом" розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Є перша дорога, яку ми розглядаємо як платну. Це дорога "Краковець - Львів - Броди - Рівне". Ця дорога буде платною. Але вона має безкоштовну альтернативу - трасу від Львова до пункту пропуску "Краковець"", - повідомив міністр.
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Щодо автобану - наразі фахівці завершують підготовку техніко-економічного обґрунтування.
"Я сподіваюся, ми його за 2-3 місяці затвердимо. Після цього готуватимемося до концесійного конкурсу. У другому півріччі 2022 року плануємо провести концесійний конкурс і в ідеалі, мабуть, наприкінці року розпочати перші роботи", - додав Кубраков.
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