В уряді звітують про "значні кроки для досягнення всіх семи цілей реформ" на шляху до ЄС

Закон згадується у колонці віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної для видання Politico, у якій вона розповідає про євроінтеграційні досягнення України за пів року після отримання статусу кандидата.

Віцепрем’єрка зокрема відзначає, що в уряді проводили консультації з зацікавленими сторонами в Україні, експертами Єврокомісії, Ради Європи й Венеційської комісії, також процес ретельно відстежувала українська експертна спільнота. За її словами, попри труднощі у цих перемовинах "вдалося знайти збалансовані позиції щодо низки ключових питань".

Ухвалений закон щодо Конституційного суду Стефанішина згадує на першому місці, уникаючи згадок про зауваження, які лунали від української експертної спільноти та Єврокомісії.

"Парламент України вніс зміни до процедури обрання суддів Конституційного суду, створивши етичну раду з міжнародних та українських експертів для перегляду кандидатур з метою оцінки їхньої доброчесності та професійних якостей. Вперше відбір буде здійснюватися на змагальній основі й буде прозорим для громадськості та міжнародних партнерів України", - пише віцепрем’єрка.

Раніше стало відомо, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві, 3 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.

8 січня Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни.