В Японії перебуває понад 800 біженців з України

Про це повідомляє Tellerreport.



За даними видання, урядовою авіацією евакуювали 20 людей, ще 57 людей евакуювали приватними літаками, які уряд орендував. 743 людини дістались до Японії іншим шляхом.



Уряд країни дозволив короткострокове перебування терміном на 90 днів, та спеціальний статус проживання, що дозволяє працювати та перебувати в Японії протягом одного року. Якщо отримати цей статус проживання, то можна також зареєструватися як резидент і отримати медичне страхування або відкрити банківський рахунок. Додають, що процедура перевірки зміни статусу проживання займає до двох тижнів.



Уряд Японії спростив умови для в'їзду біженцям з України з домашніми тваринами.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про збільшення розмірів кредиту, який виділять Україні.

Японія планує частково класифікувати керівні принципи національної оборони в рамках серйозного перегляду політики щодо безпеки країни до кінця року.