В Японії заявили, що постійно та з "великим інтересом" стежать за навчаннями Китаю навколо Тайваню
Уряд Японії стурбований військовою діяльністю Китаю в районі Тайваню та постійно й з "великим інтересом" стежить за військовими навчаннями
Про це сказав головний секретар японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.
За його словами, Японія давно стурбована військовою діяльністю Китаю в цьому районі, враховуючи, наскільки близько південні острови країни до Тайваню. Тому постійно й з "великим інтересом" стежить за військовими навчаннями КНР.
"Важливість миру та стабільності в Тайванській протоці важлива не тільки для безпеки Японії, але й для стабільності міжнародного співтовариства в цілому", - наголошує він.
- 8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.
- На другий день військових навчань Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.
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