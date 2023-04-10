Про це сказав головний секретар японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.

За його словами, Японія давно стурбована військовою діяльністю Китаю в цьому районі, враховуючи, наскільки близько південні острови країни до Тайваню. Тому постійно й з "великим інтересом" стежить за військовими навчаннями КНР.

"Важливість миру та стабільності в Тайванській протоці важлива не тільки для безпеки Японії, але й для стабільності міжнародного співтовариства в цілому", - наголошує він.