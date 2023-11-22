Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У ЗСУ підтвердили, що вдарили по скупченню морпіхів РФ: знищено кілька десятків окупантів, близько сотні поранені

У ЗСУ підтвердили, що вдарили по скупченню морпіхів РФ: знищено кілька десятків окупантів, близько сотні поранені

22 листопада, 2023 середа
15:38
Війна з Росією ЗСУ_ілюстративне

У Збройних Силах України офіційно підтвердили удар Сил оборони по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти. За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста", - йдеться в повідомленні.

У Страткомі зазначили, що Сили оборони оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і "гаряче привітали їх".

"Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення", - додали в ЗСУ. 

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що ЗСУ "відплатили" росіянам за удар по 128-й бригаді на Запоріжжі, накривши велике скупчення їхніх військових у день ракетно-артилерійських військ РФ на Херсонщині.

Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо

У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Запорізькій області загинули 19 військовослужбовців 128-ї бригади. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження.

Тим часом hromadske з посиланням на джерела повідомило, що комбриг Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Як зазначило видання, військовослужбовці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.

Увечері 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що командира 128-ї бригади Лисюка відсторонено на час слідства. Крім того, Міноборони проводить службове розслідування дій посадовців.

Також бійці 128-ї бригади розповіли Washington Post про удар РФ під час нагородження.

14 листопада міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував про результати розслідування російського удару по 128-й ОГШБ. Згодом у ДБР припустили, що ціллю росіян міг бути комбриг.

Новини
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Ізраїль, евакуація
21 листопада, 2023 вiвторок
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
22 листопада, 2023 середа
Росія звинуватила Україну в атаці по окупованому Криму
Герасімов путін шойгу
22 листопада, 2023 середа
У Кремлі намагаються вгамувати істерику щодо операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - ISW
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 листопада
16:58
діти, злочини росії
Росіян обурила велика кількість охочих вивчати українську мову на ТОТ, – Центр нацспротиву
16:54
Ексклюзив
Авдіївка
Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків, - начальник МВА
16:53
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників по плей-офф кваліфікації
16:51
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА на пропагандистів у Запорізькій області
16:48
жінка у шахті
ДТЕК вимушений наймати на свої шахти жінок через дефіцит чоловіків, - Reuters
16:36
"Довга доба": в Києві презентували документальну стрічку про початок повномасштабної війни
16:25
Горлівка
Партизани розвідали місце базування російських військ у Горлівці
16:23
Путін
Путін на саміті G20 заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною
16:20
система оповіщення сирена
Кількагодинні тривоги через зліт МіГів: Ігнат заявив, що схема оповіщення населення не зміниться
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Страх перед Майданом. Чому Зеленський боїться ветеранів, які хочуть в політику?
15:58
модульна поліклініка
Встановили на території пошкодженої РФ лікарні: Сумщина отримала модульну поліклініку
15:53
Ллойд Остін
"Акцент на посиленні ППО": міністр оборони США відкрив 17-те засідання "Рамштайну"
15:47
Екскурсія учасників програми "Солідарні з Україною" в Харкові
In Solidarity With Ukraine: друга делегація іноземних культурних діячів відвідала Україну
15:44
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2211
Путін не може дозволити собі такої ганьби, як просто відійти від Авдіївки, - військовослужбовець Тимочко
15:40
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків
15:40
Україна отримала від Литви черговий пакет військової допомоги: що в ньому
15:38
Інфографіка
Фрагмент інфографіки Texty.org.ua
Скільки українського зерна вкрала Росія після повномасштабного вторгнення. Інфографіка Texty
15:18
Убивство письменника Вакуленка: журналісти знайшли родичів колаборанта, який віддав наказ про розстріл
15:17
МАУ, літак
Суд відкрив провадження у справі про банкрутство МАУ
15:16
сніг_зима
Мороз, сильний вітер і ожеледиця: прогноз погоди на 23 листопада від Наталки Діденко
14:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Новини компаній
Ferrexpo голова ради директорів
У Ferrexpo розглядають можливість відновлення морської логістики 
14:40
Ексклюзив
мобілізація
Нардепка Фріз: для ефективної мобілізації потрібна прозора інформаційна політика та чіткий алгоритм демобілізації
14:36
держдума РФ
Тюремні строки заочно отримали ще понад пів сотні депутатів РФ, які підтримали війну проти України
14:34
Tesla Powerwall
Працюють за принципом павербанків: у прифронтові області передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall
14:11
Зеленський
Російський флот більше не має тотального впливу в Чорному морі, – Зеленський
14:10
Окупанти
Окупанти вивозять із лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію, – голова облради
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
А чи не блефує Путін?
13:54
діти, злочини росії
Окупанти вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на Херсонщині до Пензи, - ЦНС
13:48
Оновлено
Сніг у Києві
Снігопад у Києві: за пів дня сталося 13 ДТП, загинула людина
13:38
Олександр Крижанівський
У 66 років помер український актор та режисер Олександр Крижанівський
13:36
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш
Латвія розпочала неофіційні консультації про висунення голови МЗС Каріньша на посаду генсека НАТО
13:23
Ексклюзив
Дональд Трамп
У словах Зеленського є елемент тролінгу: дипломат Щербак про пропозицію Трампу поділитися його "мирним планом"
13:16
Тарас Кремінь
Кремінь відповів, чи можна називати українцями російськомовних
13:14
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Британська розвідка оцінила настрої російських командирів на лівобережній Херсонщині
13:06
Ексклюзив
Мирослав Чех
Заяви Зеленського про "Майдан-3" показують зовнішньому світу його слабку позицію, - журналіст Чех
12:53
Броньована автівка швидкої допомоги
В Україну прибула сьома броньована швидка, вона придбана за кошти United24
12:50
Україна Євросоюз
Євросоюз виділив Україні черговий транш мікрофіну - €1,5 млрд
12:49
Авто для ЗСУ - терміновий збір коштів
12:48
Оновлено
Олександр Дубінський
Туалет за перегородкою, душу немає: Дубінський розповів про умови перебування у Лук'янівському СІЗО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV