У ЗСУ підтвердили, що вдарили по скупченню морпіхів РФ: знищено кілька десятків окупантів, близько сотні поранені

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти. За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста", - йдеться в повідомленні.

У Страткомі зазначили, що Сили оборони оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і "гаряче привітали їх".

"Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що ЗСУ "відплатили" росіянам за удар по 128-й бригаді на Запоріжжі, накривши велике скупчення їхніх військових у день ракетно-артилерійських військ РФ на Херсонщині.

Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо

У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Запорізькій області загинули 19 військовослужбовців 128-ї бригади. Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження.

Тим часом hromadske з посиланням на джерела повідомило, що комбриг Закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Як зазначило видання, військовослужбовці чекали його понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.

Увечері 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що командира 128-ї бригади Лисюка відсторонено на час слідства. Крім того, Міноборони проводить службове розслідування дій посадовців.

Також бійці 128-ї бригади розповіли Washington Post про удар РФ під час нагородження.

14 листопада міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував про результати розслідування російського удару по 128-й ОГШБ. Згодом у ДБР припустили, що ціллю росіян міг бути комбриг.