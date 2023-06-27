Вагнерівці стали першими, хто збив Іл-22: їх у РФ не більше 10 одиниць, - Ігнат
Під час заколоту вагнерівців збили цінний та рідкісний літак Іл-22 армії РФ і це був перший випадок ліквідації такої авіації під час війни
Про це в інтерв’ю НВ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Крім Іл-22, вагнерівці знищили два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії РФ, і таких гелікоптерів в Росії є "не так багато".
Стосовно Іл-22, Ігнат зазначив, що цей літак вже вражався українськими зенітними ракетами, але тоді ЗСУ лише пошкодили його – він був "трішки пошматований", однак повернувся на базу РФ, де, певно, його відновили.
Речник Повітряних сил зазначив, що Іл-22 працює разом з літаком А-50, – такий намагались підірвати партизани в Білорусі за допомогою дрона.
"Вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", – зазначив Ігнат.
Іл-22 є ретранслятором – він ретранслює сигнал і повідомляє про повітряну обстановку. Його також називають повітряним пунктом управління.
"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх [у Росії] також є до 10 одиниць – як і А-50. Але враження його вперше – це теж для нас гарні новини <…> І плюс льотчики – це найцінніший здобуток (в одному лише Іл-22 загинули 10 членів екіпажу. – Ред.). Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", – зазначив Ігнат.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій – за посиланням. Під час заколоту вони збили декілька різних гелікоптерів та один літак. Разом з тим було ліквідовано понад десяток пілотів.
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