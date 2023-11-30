ВАКС арештував криптоактиви ексголови Держспецзв’язку на $1,5 млн

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Відповідне клопотання підтримав Вищий антикорупційний суд, наклавши арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – 1,2 млн дол. США), TRX у кількості 331 одиниці (35 дол. США) та 6,9 біткоїна (275 тис. дол. США).

У пресслужбі САП нагадують, що колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) спільно з іншими 5 особами підозрюється в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Що передувало

20 листопада Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

Днем пізніше НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Крім цього, 21 листопада стало відомо, що НАБУ і САП реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн для Андрія Одарченка.

Згадом ВАКС заарештував на два місяці колишнього очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Він також може внести заставу - 25 млн грн.

24 листопада народний депутат Андрій Одарченко, ексочільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь та забудовник Сергій Копистира вийшли з СІЗО, бо за них внесли застави.

ВАКС 27 листопада відправив колишнього заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору під варту із можливістю внести заставу 10 млн грн.