ВАКС арештував ексзаступника голови Держспецзв’язку

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку, за клопотанням прокурора САП. Віктор Жора спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі држслужбою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

20 листопада Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

Днем пізніше НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Крім цього, 21 листопада стало відомо, що НАБУ і САП реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн для Андрія Одарченка.

Згадом ВАКС заарештував на два місяці колишнього очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Він також може внести заставу - 25 млн грн.

24 листопада народний депутат Андрій Одарченко, ексочільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь та забудовник Сергій Копистира вийшли з СІЗО, бо за них внесли застави.