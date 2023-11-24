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Нардеп Одарченко та ексочільник Держспецзв'язку Щиголь вийшли з СІЗО під заставу, - ЦПК

24 листопада, 2023 п'ятниця
21:14
Кримінал Андрій Одарченко

У п'ятницю, 24 листопада, народний депутат Андрій Одарченко, колишній очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь та забудовник Сергій Копистира вийшли з СІЗО: за них внесли застави

Про це інформує Центр протидії корупції

Повідомляється, що за нардепа Одарченка, ексголову Держспецзв’язку Щиголя та забудовника Копистиру внесли застави в розмірі 15 млн грн, 25 млн грн та 100 млн грн відповідно. Наразі не відомо внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи. 

У ЦПК відзначили, що забудовника Сергія Копистиру відправили в СІЗО зранку 24 листопада. На суді його адвокат просив зменшити розмір застави до 214 тис. грн, адже, за його словами, названа прокурором сума була непомірною для його підзахисного. 

"Після виходу з СІЗО всі підозрювані повинні будуть дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет. Якщо вони обов'язки порушать, то заставу можуть стягнути в бюджет", - додали в ЦПК.

Що передувало 

20 листопада Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

Днем пізніше НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Крім цього, 21 листопада стало відомо, що НАБУ і САП реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн для Андрія Одарченка.

Згадом ВАКС заарештував на два місяці ексочільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Він також може внести заставу - 25 млн грн.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Суспільство
Україна
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