ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Глиняному, якого підозрюють в отриманні хабаря

Про це йдеться у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного відправили під варту на 60 діб.

Як повідомив медіапроєкт "Ґрати", мова про суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного. Вищий антикорупційний суд таким чином арештував трьох суддів: Юрія Сливу, Ігоря Паленіка та Віктора Глиняного.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.