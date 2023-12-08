ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Глиняному, якого підозрюють в отриманні хабаря
Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Віктору Глиняному. Його підозрюють в одержанні хабаря $35 тис.
Про це йдеться у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваного відправили під варту на 60 діб.
Як повідомив медіапроєкт "Ґрати", мова про суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного. Вищий антикорупційний суд таким чином арештував трьох суддів: Юрія Сливу, Ігоря Паленіка та Віктора Глиняного.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 30 листопада прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Їх підозрюють в отриманні $35 тис. хабаря за зняття арешту з двох літаків української авіакомпанії "Константа". Вища рада правосуддя дала згоду на арешт усіх чотирьох суддів: В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливу і Віктора Глиняного.
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6 грудня обрали запобіжний захід до другого судді Київського апеляційного суду, підозрюваного в одержанні хабаря $35 тис.
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