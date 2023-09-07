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Головна Кримінал ВАКС залишив суддю Князєва під вартою до 16 жовтня

ВАКС залишив суддю Князєва під вартою до 16 жовтня

7 вересня, 2023 четвер
12:09
Кримінал

6 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексочільника Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня. Йому дозволено заплатити заставу в розмірі 55 млн грн

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"У середу, 6 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто – до 16 жовтня 2023 року. Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 000 000 грн", – йдеться у заяві.

Повідомляється, що підозрюваний може вийти на свободу, якщо заплатить заставу. Це означає, що Князєв буде під наглядом слідства до суду. Він також має дотримуватися правил, зокрема приходити, коли його викличуть; не покидати місто, де він живе, без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; не контактувати з особами, які зазначені в рішенні суду; вручити ГУ ДМС у м. Києві свій закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїхати з України, а також носити електронний браслет.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою. 

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

5 вересня стало відомо, що Князєву зменшили розмір застави з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень.  

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