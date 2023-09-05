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Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили розмір застави

5 вересня, 2023 вiвторок
13:47
Суспільство Всеволод Князєв

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду України Всеволоду Князєву

Про це йдеться у резолютивній частині ухвали суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що клопотання про зміну запобіжного засобу Князєву задовольнили частково. Зокрема, розмір застави зменшили з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень. У іншій частині клопотання у суді відмовили. 

"Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді", - вказано в ухвалі від 31 серпня. 

Повний текст ухвали оголосять ввечері 5 вересня. 

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою. 

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня .

Кримінал
Україна
корупція в Україні
Верховний суд
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