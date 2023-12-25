Валевська звинуватила фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024 ANKA у плагіаті

Про це вона повідомила в Instagram.

Українська музикантка Наталія Валевська, яка здобула популярність після перемоги в проєкті "Шанс" у 2005 році, заявила, що вбачає плагіат у пісні учасниці Національного відбору Євробачення-2024 Анни Корченової, відомої як ANKA, на її власну композицію. Валевська звернула увагу на те, що пісня ANKA має таку ж назву, як і її трек - "Палала", а також у приспіві містить схожі слова.

"Співачка використала в пісні словосполучення "Палала, Падала, Палала". Як ви вважаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід?", - запитала вона у підписників.

Валевська також обурилась, що у приспіві ANKA використала ті ж образи, що й сама Валевська. Для порівняння вона навела текст своєї пісні та пісні фіналістки Нацвідбору.

"Палала, палала, палала

У моєму небі зірка.

Падала, падала, падала

Та й казали люди гірко", - співається в композиції Валевської.

У приспіві ANKA такі слова:

"Палала, Падала, Палала,

Доки зірка з неба падала.

Палала, Падала, Палала,

Доки зірка з неба падала".

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Представника України на пісенному конкурсі у Мальме визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ою учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Днями шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.