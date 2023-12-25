Валевська звинуватила фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024 ANKA у плагіаті
Українська співачка Наталія Валевська заявила, що пісня учасниці Нацвідбору Євробачення-2024 ANKA "Палала" є плагіатом на її однойменну композицію
Про це вона повідомила в Instagram.
Українська музикантка Наталія Валевська, яка здобула популярність після перемоги в проєкті "Шанс" у 2005 році, заявила, що вбачає плагіат у пісні учасниці Національного відбору Євробачення-2024 Анни Корченової, відомої як ANKA, на її власну композицію. Валевська звернула увагу на те, що пісня ANKA має таку ж назву, як і її трек - "Палала", а також у приспіві містить схожі слова.
"Співачка використала в пісні словосполучення "Палала, Падала, Палала". Як ви вважаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід?", - запитала вона у підписників.
Валевська також обурилась, що у приспіві ANKA використала ті ж образи, що й сама Валевська. Для порівняння вона навела текст своєї пісні та пісні фіналістки Нацвідбору.
"Палала, палала, палала
У моєму небі зірка.
Падала, падала, падала
Та й казали люди гірко", - співається в композиції Валевської.
У приспіві ANKA такі слова:
"Палала, Падала, Палала,
Доки зірка з неба падала.
Палала, Падала, Палала,
Доки зірка з неба падала".
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Представника України на пісенному конкурсі у Мальме визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ою учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.
Днями шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
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