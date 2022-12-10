Про це стало відомо з telegram-каналу.

Повідомляється, що з 00:00 11 грудня 2022 року водіям вантажних машин вантажопідйомністю понад 1,5 тонни слід обирати для проїзду альтернативний наземний автодорожній маршрут або користуватися поромною переправою.

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Додається, що зазначені автотранспортні засоби тимчасово не допускатимуться для руху Кримським мостом. Про зняття тимчасових обмежень буде оголошено додатково.

Рух легкового транспорту та автобусів автодорожньою частиною Кримського мосту в обидва боки здійснюється в штатному режимі.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада звинуватила у підриві Україну.

Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.

Вранці 5 грудня російський автодор повідомив про відкриття руху відновленою автомобільною частиною Кримського мосту. Російські ЗМІ написали, що Путін проїхався мостом і вислухав доповідь віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна про перебіг ремонтних робіт.

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