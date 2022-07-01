English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Варіанти захисту від ракет Х-22 можуть бути знайдені, - військовий експерт Згурець
Ексклюзив

Варіанти захисту від ракет Х-22 можуть бути знайдені, - військовий експерт Згурець

1 липня, 2022 п'ятниця
13:09
війна з Росією ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що з урахуванням недосконалої точності ракет Х-22 та те, що вони не піддаються засобам радіоелектронної боротьби, нам потрібно шукати варіанти, які можуть або засліпити ракети Х-22, або ми вдамося до стратегії знищення носіїв цих ракет

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

Сергій Згурець зазначив, що запаси ракет Х-22 у ворога є значними й порахувати складно, тому що виготовлення таких ракет було ще у Радянському Союзі, відповідно, противник має у наявності певну кількість Х-22 в арсеналі.

"Декілька днів тому була інформація, що росіяни підтягнули близько 60 ракет Х-22 і перебазували до Білорусі. Щодо використання таких ракет з російських аеродромів, то подібна тактика і далі буде продовжуватися. Дальність дій ракет Х-22 десь до 500 км, що ставить питання пошуку варіантів захистися від них. І я думаю, що такі варіанти можуть бути знайдені, зокрема, треба подумати про поновлення ракетно-зенітних комплексів (ЗРК) С-200, які ми зняли з озброєння у 2014 році. Ці ЗРК мають дальність дії 240 км", - зауважив військовий експерт.

Аналітик пояснив, що треба перестати цілити у стріли, вже потрібно збивати лучників, тобто самі бомбардувальники Ту-22М3, і це більш раціональний підхід для убезпечення наших територій.

"Радіолокаційна система головки самонаведення Х-22, що наводиться або на мости, або на скупчення великих об'єктів, є достатньо недосконалою у точності й так само не піддається засобам радіоелектронної боротьби. Це означає, що нам потрібно шукати варіанти, які можуть або засліпити ракети Х-22, або повернутися до стратегії знищення носіїв цих ракет" – підкреслив Згурець.

Військовий експерт додав, що подібні варіанти у нас розроблялися і треба до цих моментів повернутися більш активно з розумінням того, що результат повинен бути найближчим часом.

  • Раніше міноборони Великої Британії інформувало, що РФ з квітня випустила по наземних цілях в Україні десятки ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках
  • 27 червня російські військові розбомбили ракетою Х-22 ТРЦ "Амстор" у місті Кременчук Полтавської област
  • Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, якщо РФ ударила по Кременчуку ракетою Х-22 - це тероризм
  • 29 червня у небі Одещини ППО збила російську ракету Х-22

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сергій Згурець
ракетний удар
Читайте також:
29 червня, 2022 середа
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
обмін тілами загиблих
29 червня, 2022 середа
Тіла привозять у жахливому стані, інколи неможливо зрозуміти, чоловік це чи жінка, – керівниця Патронатної служби полку "Азов"
30 червня, 2022 четвер
Це вже недемократично. На німецькому телебаченні обговорюють конфлікт Зеленського з опозиційними ЗМІ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.8
    Продаж 36.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
1 липня
13:33
На фото канал, який постачає воду до Криму
Окупанти намагаються втекти з Херсонщини в Крим через Арабатську стрілку, – українська розвідка
13:28
Мінцифра оголосила збір безпілотників для ЗСУ
13:26
НАТО
В НАТО застерегли Москву від втручання через рішення Болгарії вислати 70 "дипломатів" РФ
13:14
Дмитро Лубінець
Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця новим омбудсменом
13:08
Маріуполь
До Маріуполя прибув заступник міністра оборони РФ Іванов
13:00
Barry Callebaut
На найбільшій у світі шоколадній фабриці знайшли сальмонеллу
12:58
На фото людина, що працює за комп'ютером
РФ втратила ліцензії на софт компанії, яка обслуговує суперкомп'ютери "Сбербанку" та "Яндекса", - ЗМІ
12:56
куріння електронних сигарет
Сигарети для нагрівання в Україні від 1 липня визнано тютюновими виробами
12:48
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Не варто нарікати на дії НАТО, адже Україна не є учасницею Альянсу й нас не зобовʼязані захищати, - нардеп Арʼєв
12:44
Ексклюзив
Іван Тимочко
Головна мотивація російської армії - це трофеї, - очільник Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Тимочко
12:41
ЗСУ знищили російські БПЛА
ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Форпост" на Миколаївщині
12:40
Оновлено
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини
Росіяни завдали ракетного удару по Сергіївці на Одещині: кількість загиблих зросла до 19
12:35
черга автомобілів
Із Запоріжжя 1 липня відкриють виїзд на окуповані території
12:31
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Співіснування з Росією можливе тільки після демонтажу режиму Путіна, - нардеп Осадчук
12:22
у Раді урочисто встановили прапор Європейського Союзу
Не просто красивий жест: у Раді урочисто встановили прапор Європейського Союзу
12:15
Офіс генпрокурора України
Очолив окупаційну "поліцію" на Харківщині: експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді
12:01
Урсула фон дер Ляєн
Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно, - Урсула фон дер Ляєн виступила в Раді
12:01
Зеленський, Стефанчук і Шмигаль
"Шлях до членства в ЄС не має тривати роки": Зеленський, Стефанчук і Шмигаль у Раді підписали заяву про єдність у реалізації євроінтеграційних прагнень України
12:00
Бійці 35 ОМБр показали, як зі "стугни" знищили танк окупантів на Херсонщині
11:54
Ексклюзив
імпорт електроенергії
Україна через поставки електроенергії в ЄС може собі допомогти, якщо Росія перекриє транзит газу, - екснардепка Войціцька
11:43
Маріуполь могила
У Маріуполі виявили ще одну братську могилу
11:35
Встановили прапор СРСР у тимчасово окупованій Новій Каховці: підозру оголосили мешканцям Херсонщини
11:35
Ексклюзив
Валерій Чалий
Україна наразі у стані оборони, але кремль боїться контратаки, - дипломат Чалий
11:31
обстріл Харків
У Харкові та області за добу росіяни вбили 4 людини, ще 5 осіб зазнали поранень
11:20
Віктор Орбан
Орбан виступив за радикальне посилення обороноздатності Угорщини
11:11
судно з викраденим у Маріуполі металом
У Маріуполі росіяни готують порт для вивезення вкрадених ними ж зерна й металу через Сирію, - радник мера
10:52
Ексклюзив
Китай
Позиція Китаю щодо України змінюється через події на фронті, - китаєзнавець Коваль
10:44
Острів Зміїний
Окупанти пішли зі Зміїного через ізоляцію військового гарнізону, а не як "жест доброї волі", - британська розвідка
10:39
"Пішов за русскім кораблем": від 1 липня припинено безвізовий режим між Україною та Росією
10:38
Ексклюзив
Контрнаступ ЗСУ
ЗСУ готові до посилення активності ворога на Запорізькому напрямі, - боєць Шолтис
10:31
Окупанти обстріляли Сумщину
Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів: 17 прильотів
10:09
Ексклюзив
Андрій і Марина Літуни
Герої України. "Хоронила на свій день народження", – вдова загиблого Андрія Літуна про героїзм і незламність чоловіка
10:05
ТРЦ у Кременчуці після ракетного удару
Російський ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл
10:02
Ексклюзив
білоруські війська
У керівництві міноборони Білорусі почали "зачищати" вихідців з України, - засновник "Білого легіону" Бульба
09:59
Ексклюзив
Слов'янськ
Ворог нарощує сили з метою оточення Слов'янська, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
09:53
Інфографіка
євро
Курс валют: євро обвалився у ціні
09:43
На фото Володимир Зеленський
Через блокаду Чорного моря в заручниках у Росії мільйони людей, – Зеленський на фестивалі у Відні
09:43
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати окупантів
Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 35 750 військових, 186 гелікоптерів і 15 суден
09:21
діти війна
Росіяни вбили 343 дитини і поранили понад 635 за час повномасштабної війни проти України
08:51
санкції проти Росії
США заблокували 1 млрд доларів активів російського олігарха Керімова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV