Варіанти захисту від ракет Х-22 можуть бути знайдені, - військовий експерт Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

Сергій Згурець зазначив, що запаси ракет Х-22 у ворога є значними й порахувати складно, тому що виготовлення таких ракет було ще у Радянському Союзі, відповідно, противник має у наявності певну кількість Х-22 в арсеналі.

"Декілька днів тому була інформація, що росіяни підтягнули близько 60 ракет Х-22 і перебазували до Білорусі. Щодо використання таких ракет з російських аеродромів, то подібна тактика і далі буде продовжуватися. Дальність дій ракет Х-22 десь до 500 км, що ставить питання пошуку варіантів захистися від них. І я думаю, що такі варіанти можуть бути знайдені, зокрема, треба подумати про поновлення ракетно-зенітних комплексів (ЗРК) С-200, які ми зняли з озброєння у 2014 році. Ці ЗРК мають дальність дії 240 км", - зауважив військовий експерт.



Аналітик пояснив, що треба перестати цілити у стріли, вже потрібно збивати лучників, тобто самі бомбардувальники Ту-22М3, і це більш раціональний підхід для убезпечення наших територій.



"Радіолокаційна система головки самонаведення Х-22, що наводиться або на мости, або на скупчення великих об'єктів, є достатньо недосконалою у точності й так само не піддається засобам радіоелектронної боротьби. Це означає, що нам потрібно шукати варіанти, які можуть або засліпити ракети Х-22, або повернутися до стратегії знищення носіїв цих ракет" – підкреслив Згурець.

Військовий експерт додав, що подібні варіанти у нас розроблялися і треба до цих моментів повернутися більш активно з розумінням того, що результат повинен бути найближчим часом.

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