Вартість нафти Brent впала нижче $94 за барель вперше від лютого 2022 року

Про це повідомляє видання "Мінфін".

Там зазначають, що станом на 4 серпня вартість нафти Brent становить $93,67 за барель. Сьогодні вона знизилась на близько 3,5%.

Російське держагенство ТАСС зазначає, що таке падіння вартості нафти відбулось вперше після 21 лютого, тобто від початку так званої спецоперації РФ в Україні і масштабних санкцій, які вона викликала.

Відзначимо, що після візиту Байдена Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.

Також США домовляється з лідерами G20 щодо обмеження цін на російську нафту. Переговори просуваються повільно, але успішно.

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