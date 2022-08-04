Вартість нафти Brent впала нижче $94 за барель вперше від лютого 2022 року
Сьогодні Brent продавали по $93,67 за барель, що нижче її вартості з початку широкомасштабної гібридної агресії Росії та санкцій цивілізованого світу
Про це повідомляє видання "Мінфін".
Там зазначають, що станом на 4 серпня вартість нафти Brent становить $93,67 за барель. Сьогодні вона знизилась на близько 3,5%.
Російське держагенство ТАСС зазначає, що таке падіння вартості нафти відбулось вперше після 21 лютого, тобто від початку так званої спецоперації РФ в Україні і масштабних санкцій, які вона викликала.
- Відзначимо, що після візиту Байдена Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.
- Також США домовляється з лідерами G20 щодо обмеження цін на російську нафту. Переговори просуваються повільно, але успішно.
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