Вартість сировини падає, тому потреби підвищувати ціну на електроенергію немає, - Жеваго
Україна не має підвищувати ціну на електроенергію й повинна перейняти західний принцип формування тарифів
Про це заявив підприємець Костянтин Жеваго в етері Еспресо.
"Сьогодні, коли ціна на газ у Європі впала до показників 2021 року, ціна на вугілля - менша за $100 на біржах у Роттердамі чи Австралії, я взагалі не розумію, чому, якщо вартість сировини падає, треба підвищувати ціну кінцевого продукту. Я не бачу необхідності підвищувати ціну електрики для менш захищених верств населення та промисловості, тому що вони в умовах війни не можуть цього витримати. Найголовніше - промисловість стає не конкурентноспроможною та втрачатиме робочі місця, що і є цивільним споживанням", - наголосив він.
За словами Костянтина Жевага, Україна має перейняти принципи формування тарифів на електроенергію в Європи та США, де це роблять ринковим шляхом.
"Ми матимемо електрику, яка враховує середні 10-річні ціни на вугілля, газ, інфляцію. Маючи Енергоатом, який виробляє багато електроенергії; Нафтогаз, що виробляє дешевий або ринковий український природний газ, ми б мали ринкову ціну на електрику для промисловості, адже вона дає робочі місця, сплачує місцевих податки. За рахунок податків ми б формували бюджет і субсидували або компенсували справедливу вартість електрики. Необхідно знати досвід західних країн, використовувати його в Україні. Цього вимагають західні партнери, які сьогодні нам допомагають боротися економічно та військово", - наголосив підприємець.
- 30 травня Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Новий тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год.
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