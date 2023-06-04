Про це заявив підприємець Костянтин Жеваго в етері Еспресо.

"Сьогодні, коли ціна на газ у Європі впала до показників 2021 року, ціна на вугілля - менша за $100 на біржах у Роттердамі чи Австралії, я взагалі не розумію, чому, якщо вартість сировини падає, треба підвищувати ціну кінцевого продукту. Я не бачу необхідності підвищувати ціну електрики для менш захищених верств населення та промисловості, тому що вони в умовах війни не можуть цього витримати. Найголовніше - промисловість стає не конкурентноспроможною та втрачатиме робочі місця, що і є цивільним споживанням", - наголосив він.

За словами Костянтина Жевага, Україна має перейняти принципи формування тарифів на електроенергію в Європи та США, де це роблять ринковим шляхом.

"Ми матимемо електрику, яка враховує середні 10-річні ціни на вугілля, газ, інфляцію. Маючи Енергоатом, який виробляє багато електроенергії; Нафтогаз, що виробляє дешевий або ринковий український природний газ, ми б мали ринкову ціну на електрику для промисловості, адже вона дає робочі місця, сплачує місцевих податки. За рахунок податків ми б формували бюджет і субсидували або компенсували справедливу вартість електрики. Необхідно знати досвід західних країн, використовувати його в Україні. Цього вимагають західні партнери, які сьогодні нам допомагають боротися економічно та військово", - наголосив підприємець.