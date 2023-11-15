Ватикан підтвердив заборону католикам ставати масонами
У середу, 15 листопада, Ватикан опублікував відкритий лист, у якому підтвердив заборону католикам ставати масонами
Про це повідомляє Reuters.
"Активне членство вірян у масонстві заборонене через непримиренність між католицькою доктриною та масонством", — йдеться в листі.
Зазначається, що католицька церква вороже ставиться до багатовікового таємного товариства, яке нараховує до шести мільйонів членів у всьому світі.
Лист опублікували у відповідь на запит єпископа з Філіппін, який стурбований зростанням кількості масонів у його країні. У повідомленні цитується декларація 1983 року, підписана покійним Папою Римським Бенедиктом XVI, у якій вказано, що католики "в масонських об’єднаннях перебувають у стані тяжкого гріха і не можуть приймати Святе Причастя".
Довідково. Масонство - релігійно-етичний рух, пов'язаний з моральним самовдосконаленням. Здебільшого в русі беруть участь чоловіки, він має багато таємних ритуалів і символів, запозичених з християнства та юдаїзму. Масонство не може замінити релігію, воно просуває духовне зростання в межах обраної віри.
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