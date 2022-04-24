Вайт – воїн, і я вірю, що він стане чемпіоном світу, але сьогодні йому довелося зустрітися зі мною, - Ф'юрі

Про це повідомляє "Трибуна".



Ф'юрі впевнений, що одного дня Вайт стане чемпіоном світу.



"Ділліан Вайт – воїн, і я вірю, що він стане чемпіоном світу, але сьогодні Ділліан зустрів великого спортсмена. Я один із найбільших важкоатлетів усіх часів, і, на жаль для Вайта, сьогодні йому довелося зустрітися зі мною тут", – сказав Ф’юрі.



Переможний бій за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі проти Ділліана Вайта був для Тайсона Ф'юрі 33-м у його кар'єрі. Британський боксер жодного разу не програвав і здобув 23 перемоги нокаутом.

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