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Вайт – воїн, і я вірю, що він стане чемпіоном світу, але сьогодні йому довелося зустрітися зі мною, - Ф'юрі

24 квітня, 2022 неділя
06:47
Спорт Тайсон Ф’юрі

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі зробив зухвалий комплімент Ділліану Вайту після того, як переміг його у рингу

Про це повідомляє "Трибуна".

Ф'юрі впевнений, що одного дня Вайт стане чемпіоном світу.

"Ділліан Вайт – воїн, і я вірю, що він стане чемпіоном світу, але сьогодні Ділліан зустрів великого спортсмена. Я один із найбільших важкоатлетів усіх часів, і, на жаль для Вайта, сьогодні йому довелося зустрітися зі мною тут", – сказав Ф’юрі.

Переможний бій за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі проти Ділліана Вайта був для Тайсона Ф'юрі 33-м у його кар'єрі. Британський боксер жодного разу не програвав і здобув 23 перемоги нокаутом.

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Бокс
Тайсон Ф'юрі
Ділліан Вайт
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