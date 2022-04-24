Вайт – воїн, і я вірю, що він стане чемпіоном світу, але сьогодні йому довелося зустрітися зі мною, - Ф'юрі
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі зробив зухвалий комплімент Ділліану Вайту після того, як переміг його у рингу
Про це повідомляє "Трибуна".
Ф'юрі впевнений, що одного дня Вайт стане чемпіоном світу.
"Ділліан Вайт – воїн, і я вірю, що він стане чемпіоном світу, але сьогодні Ділліан зустрів великого спортсмена. Я один із найбільших важкоатлетів усіх часів, і, на жаль для Вайта, сьогодні йому довелося зустрітися зі мною тут", – сказав Ф’юрі.
Переможний бій за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі проти Ділліана Вайта був для Тайсона Ф'юрі 33-м у його кар'єрі. Британський боксер жодного разу не програвав і здобув 23 перемоги нокаутом.
- 20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.
- 22 квітня Ф’юрі та Вайт провели офіційну процедуру зважування та влаштували фінальну дуель поглядів.
- У ніч проти 24 квітня британець Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта в бою - захисті титулу WBC у надважкій вазі.
- Після цього стало відомо, що Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою Усик - Джошуа.
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