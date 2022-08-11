Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів

Про це пише Sky news.

"Досліджуючи крихітні кристали мінералу циркону в породах кратону Пілбара в Австралії, які являють собою найкраще збережені залишки стародавньої кори Землі, ми знайшли докази цих гігантських метеоритних ударів", - сказав доктор Джонсон з Curtin University (Австралія)

Видання повідомляє, що поклади цих корисних копалин є одними з найдавніших на Землі, і раніше були доказом найдавнішого відомого життя на суші.

"Дослідження складу ізотопів кисню в цих кристалах циркону виявило процес "зверху вниз", який починається з плавлення гірських порід біля поверхні та просувається глибше, що відповідає геологічному ефекту зіткнення гігантських метеоритів", - пояснив доктор Джонсон.

За його словами, дослідження надає перші переконливі докази того, що процеси, які в кінцевому підсумку сформували континенти, почалися з ударів гігантських метеоритів. Розуміння того, як сформувалися та продовжують розвиватися континенти Землі, має вирішальне значення, пояснили вчені, оскільки ми дуже залежимо від їхніх родовищ корисних копалин.

"На континентах містяться критично важливі метали, такі як літій, олово та нікель, речі, необхідні для нових зелених технологій, необхідні для виконання нашого зобов’язання щодо пом’якшення кліматичних змін", - сказав науковець.

3 липня ми писали, що повільно, але впевнено вчені наближаються до повної карти дна світового океану. Наразі сучасна карта дна океану має трохи менше чверті загальної площі під водою - 23,4%.

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