"Вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду": головний прокурор МКС Карім Хан відвідав Бучу

Про це Карім Хан написав у Twitter.



"Україна — місце злочину. Ми тут тому, що маємо розумні підстави вважати, що вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися до правди", - сказав Хан.



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