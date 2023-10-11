Вдосконалені російські дрони "Ланцет" можуть літати на відстань до 70 км, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни змогли модернізувати дрони "Ланцет" та збільшили дальність їх польоту до 70 км.
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
“Зараз росіяни можуть вдаватись до модернізації своїх озброєнь. Також вони продовжують вдосконалювати свої безпілотники. Оскільки нашу війну не даремно називають війною дронів. Сьогодні все частіше бойові дії переходять у повітря”, - пояснила Гуменюк.
Капітан першого рангу також додала, що росіяни збільшили атаки дронами з ТОТ.
"Навіть тоді, коли наша контрбатарейна боротьба має успіх і ми вибиваємо артилерію противника, росіяни все частіше застосовують ударні дрони з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра. Зокрема й ті, що скидають вибухово-осколкові боєприпаси.Що стосується їхніх дронів "Ланцет", то дійсно останнім часом росіяни почали показувати дива їх технічного вдосконалення. Оскільки якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60-70 км", - додала вона.
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