Велика Британія імпортувала майже 2 млн барелів російської нафти з початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну, - Greenpeace

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Greenpeace.

"Всього вісім танкерів доставлили російську нафту до Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну (24 лютого), в середньому один танкер щотижня", – йдеться у заяві Greenpeace.

Уряд Великобританії ввів заборону на вхід до Великобританії суднам, які належать, експлуатуються або плавають під прапором Росії. Однак російське викопне паливо все ще може надходити до Великобританії через танкери, що плавають під прапором інших країн.

"Уряду Великобританії не чуже лицемірство, але обіцяння «непохитної підтримки» України в той час як транспортування майже 2 мільйонів барелів російської нафти є абсолютно нечесним, навіть за стандартами Бориса Джонсона", — сказала Джорджія Вітакер, активістка нафтогазової кампанії Greenpeace UK.

Даунінг-стріт заявила, що поступово припинить імпорт російської нафти, але лише до кінця року.

"Незважаючи на зростаючу кількість загиблих, уряд Великобританії дав собі час до кінця року припинити імпорт кривавої нафти з Росії", – додала Вітакер. - Санкції не діють, доки їх не запровадять, а ще вісім місяців імпорту нафти та газу – це забагато. Зрозуміло, що нам потрібна чітка і негайна заборона на все російське викопне паливо".

Речник уряду Великобританії заявив: "Ми поступово припинимо споживання російської нафти до кінця року, а після цього якнайшвидше будемо припиняти імпорт російського скрапленого природного газу".

Нагадаємо, ЄС розглядає альтернативні варіанти повній забороні на постачання російської нафти. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити купівлю російської нафти

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