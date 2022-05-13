Велика Британія надає Україні загальний пакет допомоги на $2 млрд

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

За його словами, Британія й надалі робитиме все можливе, щоб Україна досягла успіху. Партнери G7, каже він, посилюють тиск на режим Путіна за допомогою жорстких санкцій.

Велика Британія надає загальний пакет гуманітарної, економічної та військової підтримки вартістю $2 млрд, включаючи пакет на $272 млн для гуманітарних організацій на місцях, які забезпечують життєво важливі медичні та продовольчі постачання", - зауважив Буш.

Він зазначив, що РФ свідомо веде війну проти України, не роблячи відмінності між військовими та цивільними об’єктами, не рахуючись з українським народом, його історію чи культурою.

"За останні два з половиною місяці українці показали всьому світу, що жодна сила не може подолати безстрашну міць та мужність народу, який вирішив бути вільним. Скільки б не потребувалося часу, ми сповнені рішучості домогтися перемоги України та відновлення її суверенітету", - додав Буш.

Раніше Британія надала Україні понад 5 тисяч протитанкових ракет і 5 систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси. А нещодавно прем'єр Джонсон заявив, що Британія озброїть Україну ракетами Brimstone.

У понеділок, 2 травня, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb