Велика Британія не готова дати Україні гарантії безпеки як у НАТО, – заступник прем’єр-міністра
Велика Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки. Проте країна відмовляється взяти на себе зобов’язання, які мають члени НАТО в рамках Альянсу
Про це повідомив заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, передає The Guardian.
"Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо не членів НАТО", – заявив він.
Заступник прем’єр-міністра також заявив, що рішення Британії щодо готовності стати гарантом безпеки України "залежатиме від того, що саме задіяно". Але він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ.
"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО", – додав Рааб.
Зауважимо, що Росія вимагає від України нейтрального статусу та відмови від вступу в НАТО. Україна, зі свого боку, намагається отримати гарантії безпеки від міжнародних партнерів.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова виступити гарантом безпеки України.
- Також стати одним з гарантів безпеки України погодилась Італія.
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