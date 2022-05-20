Велика Британія передала Україні черговий пакет медичної допомоги

Про це повідомили на сайті британського уряду.

"Як один із найбільших гуманітарних донорів, Британія продовжуватиме допомагати піклуватися про тих, хто сміливо протистоїть мерзенній агресії Путіна, доки Україна не досягне успіху", - міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Зазначається, що четвертий транш допомоги, що збирався з усієї Великобританії протягом останнього тижня, містить:

- 4,2 мільйона доз ліків, включаючи знеболюючі та антибіотики, які є критичними для лікування інфекцій, спричинених травмою на полі бою та обмеженими засобами гігієни;

- 1,5 мільйона одиниць інших товарів, включаючи ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) та респіратори.

Разом з трьома попередніми постачання медичного обладнання, їхня загальна кількість становить 11,07 млн. одиниць.

Відомо, що Великобританія також передає спеціалізоване обладнання для лікування травм спинного та головного мозку та надання допомоги в реабілітації.

За словами міністерки охорони здоров'я та соціальних служб від уряду Уельсу Елунед Морган, четвертий транш медичних товарів включає також 49 піддонів із Уельсу з респіраторами, рукавичками та перев’язувальними матеріалами.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив про військову допомогу для оборони України із президентом Володимиром Зеленським, зокрема Велика Британія надасть додатковий пакет військової допомоги розміром у 1,3 мільярда фунтів.

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