Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,3 млрд фунтів, - Джонсон

Про це прем'єр Великої Британії повідомив у twitter.

"Я повідомив президента про підтримку, яка надходить для оборони України, включаючи артилерію великої дальності, протикорабельні ракети і безпілотні дрони. Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів", - написав він.

Він додав, що Велика Британія терміново розглядає варіанти відкриття критичних морських і наземних шляхів постачання українських зернових запасів.

Володимир Зеленський підтвердив, що мав телефонну розмову із Джонсоном.

"Поінформував про перебіг бойових дій та операцію з порятунку військових з Азовсталі. Обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту української сільгосппродукції та імпорту пального до України", - сказав Зеленський.

Також Борис Джонсон повідомив, що до Британії прибули близько 50 000 українців.

"З огляду на понад 100 000 віз, виданих за нашими схемами, і нові санкції, накладені на російські авіакомпанії сьогодні, наша рішучість непохитна – ми #StandWithUkraine", - додав Джонсон.

24 березня в уряді Великобританії озвучили складові нового пакету військової допомоги Україні.

9 квітня Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія відправить в Україну нову партію ПЗРК Starstreak і протитанкової зброї на суму у 100 млн фунтів.

27 квітня Джонсон заявив, що Британія озброїть Україну ракетами Brimstone.

У понеділок, 2 травня, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

7 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда доларів військової підтримки та допомоги. Зокрема контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.

19 травня Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній.

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