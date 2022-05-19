Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,3 млрд фунтів, - Джонсон
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон говорив про військову допомогу для оборони України із президентом Володимиром Зеленським, зокрема Велика Британія надасть додатковий пакет військової допомоги розміром у 1,3 мільярда фунтів
Про це прем'єр Великої Британії повідомив у twitter.
"Я повідомив президента про підтримку, яка надходить для оборони України, включаючи артилерію великої дальності, протикорабельні ракети і безпілотні дрони. Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів", - написав він.
Він додав, що Велика Британія терміново розглядає варіанти відкриття критичних морських і наземних шляхів постачання українських зернових запасів.
Володимир Зеленський підтвердив, що мав телефонну розмову із Джонсоном.
"Поінформував про перебіг бойових дій та операцію з порятунку військових з Азовсталі. Обговорили оборонну підтримку, шляхи експорту української сільгосппродукції та імпорту пального до України", - сказав Зеленський.
Також Борис Джонсон повідомив, що до Британії прибули близько 50 000 українців.
"З огляду на понад 100 000 віз, виданих за нашими схемами, і нові санкції, накладені на російські авіакомпанії сьогодні, наша рішучість непохитна – ми #StandWithUkraine", - додав Джонсон.
- 24 березня в уряді Великобританії озвучили складові нового пакету військової допомоги Україні.
- 9 квітня Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія відправить в Україну нову партію ПЗРК Starstreak і протитанкової зброї на суму у 100 млн фунтів.
- 27 квітня Джонсон заявив, що Британія озброїть Україну ракетами Brimstone.
- У понеділок, 2 травня, Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів.
- 7 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда доларів військової підтримки та допомоги. Зокрема контрбатарейні радіолокаційні системи, обладнання для глушіння GPS і прилади нічного бачення.
- 19 травня Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній.
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