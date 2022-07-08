Політикиня поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На Заході є інституційна памʼять. Коли є зобовʼязання країни, це вже мало залежить від персоналій, якщо країна взяла курс. А обидві палати британського парламенту просили передати чіткий меседж, що Україна матиме підтримку у вигляді зброї, фінансів та подальших санкцій щодо Росії", - зазначила Кравчук.

Народна депутатка додала, що механізм конфіскації російських активів вимагає законного шляху, щоби ці рішення не були потім оскаржені в судовому порядку.

"Ми також говорили про можливість передачі конфіскованих російських активів. Це складний процес, адже необхідно знайти такий легальний шлях, аби ці рішення поті встояли в судах", - зауважила Євгенія Кравчук.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

Стало відомо, що міністр оборони Британії Бен Воллес є першим претендентом на посаду Джонсона.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відставку Боріса Джонсона, назвавши його справжнім другом України.

7 липня Боріс Джонсон після відставки розмовляв із Володимиром Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством України.

Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика Британії на підтримку України не зміниться.

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