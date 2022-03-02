Про це повідомили у Міністерстві транспорту Великої Британії, передає «Еспресо».



Нові санкції стосуються великої частини фінансової системи Росії. Зокрема, заборона заходити в порти Великої Британії поширюється на будь-які російські кораблі. Окрім того, Обмеження заборонять британцям здійснювати фінансові операції за участю Центрального банку РФ, Російського фонду національного багатства та Міністерства фінансів РФ, російські компанії не зможуть випускати цінні папери, інструменти грошового ринку у Великій Британії, будуть посилені торговельні обмеження проти РФ.

Британія також ввела санкції проти Білорусі.

Раніше Сполучене Королівство закрило небо для літаків РФ.

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