Венедіктова назвала головне завдання ОГП у справі про держзраду Медведчука і прокоментувала його домашній арешт
Головним завданням для Офісу генпрокуратури у справі про держзраду лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука є завершення розслідування та передача справи до суду
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.
"Завдання прокуратури і моє у цій справі - закінчити досудове розслідування, надати матеріали для ознайомленнязахисту та зайти до суду з обвинувальним актом", - заявила Венедіктова.
Вона прокоментувала рішення суду про продовження домашнього арешту Медведчуку.
"Це позиція суду. Ми її поважаємо. Ми ставимося до цього так само, як і ставилися два місяці тому (коли Медведчука вперше відправили на домашній арешт, - ред)", - підсумувала генпрокурорка.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
- 7 липня суд продовжив розслідування справи Медведчука на пів року - до 11 листопада.
- 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.
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