Венедіктова назвала головне завдання ОГП у справі про держзраду Медведчука і прокоментувала його домашній арешт

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.

"Завдання прокуратури і моє у цій справі - закінчити досудове розслідування, надати матеріали для ознайомленнязахисту та зайти до суду з обвинувальним актом", - заявила Венедіктова.



Вона прокоментувала рішення суду про продовження домашнього арешту Медведчуку.

"Це позиція суду. Ми її поважаємо. Ми ставимося до цього так само, як і ставилися два місяці тому (коли Медведчука вперше відправили на домашній арешт, - ред)", - підсумувала генпрокурорка.