Венедіктова: про завершення слідства щодо замаху на Шефіра говорити передчасно

Про це пише Укрінформ.



"Оскільки слідчі дії продовжуються, на сьогодні про це говорити завчасно, тому що всі три органи досудового розслідування мають свою стратегію слідчих дій", - повідомила Ірина Венедіктова.



За словами генпрокурорки, органи досудового розслідування намагаються бути швидкими й ефективними не тільки в питанні експертиз і допитів, вони рухаються далі й за оперативними напрацюваннями.

Нагадаємо, 22 вересня 2021 року біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користувався.

Нацполіція розглядала три основні версії замаху на Шефіра.

Тоді Ірина Венедіктова заявила, що слідство розглядає дві основні версії замаху на Сергія Шефіра.

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