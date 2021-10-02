Венедіктова розповіла про дві основні версії замаху на Шефіра
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство розглядає дві основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За її словами слідство розглядає понад 10 версій, дві з яких є основними.
"Стосовно версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо", - сказала Венедіктова на брифінгу в Трускавці, де вона перебуває на виїзному засіданні фракції "Слуги народу".
Водночас генеральний прокурор відкинула версію, що замах міг бути постановкою.
"Що стосується постановки, я це питання вирішила для себе відразу ж, оскільки це було питанням номер один, коли я про це почула 22 вересня. Саме тому я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було навіть сумнівів, що це - не постановка… І коли ти бачиш кучність куль, коли розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі, коли змінювалася швидкість, яким чином збігається рана з отворами на двері. Тобто це не постановка, це було зрозуміло ще 22 вересня", - пояснила Венедіктова.
- Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.
- Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе