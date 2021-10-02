Венедіктова розповіла про дві основні версії замаху на Шефіра

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами слідство розглядає понад 10 версій, дві з яких є основними.

"Стосовно версій, вони були озвучені відразу ж. Коли я давала перші коментарі, сказала дуже обережно, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо і обробляємо інші. У нас більше десятка версій, за якими ми працюємо", - сказала Венедіктова на брифінгу в Трускавці, де вона перебуває на виїзному засіданні фракції "Слуги народу".

Водночас генеральний прокурор відкинула версію, що замах міг бути постановкою.

"Що стосується постановки, я це питання вирішила для себе відразу ж, оскільки це було питанням номер один, коли я про це почула 22 вересня. Саме тому я прибула подивитися на автомобіль, на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було навіть сумнівів, що це - не постановка… І коли ти бачиш кучність куль, коли розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі, коли змінювалася швидкість, яким чином збігається рана з отворами на двері. Тобто це не постановка, це було зрозуміло ще 22 вересня", - пояснила Венедіктова.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

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