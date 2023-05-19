Верещук: наше завдання - повернути звичне життя на звільнених територіях
Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на деокупованих територіях необхідно якнайшвидше відновлювати звичне життя місцевих жителів
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
На засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій була присутня Ірина Верещук. Обговорили проблеми, які турбують мешканців звільнених населених пунктів, зокрема відновлення інфраструктури, виплати, розмінування.
"У питаннях відновлення маємо діяти злагоджено! Задля того, щоб на звільнених територіях якнайскоріше повертати людям звичне життя", – підкреслила віцепрем'єр-міністерка.
Повідомляється, що відзначено роботу державних банків з відновлення надання послуг у Херсонській області й відпрацьовано алгоритми фінансування об'єктів критичної інфраструктури Харківщини та Херсонщини, теж коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Також обговорили підготовку обласних військових адміністрацій до стабілізаційних дій на звільнених територіях Донеччини та Луганщини.
- У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу. Розгляд заявок громадян на отримання компенсації за втрачене житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тож жодна комісія не зможе вплинути на черговість. 10 травня було запущено програму "єВідновлення" - державну допомогу на ремонт житла, пошкодженого війною. Це стосується незначних пошкоджень, як-от заміна вікон або покрівлі.
- За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" понад 10 тисяч українців подали заяви.
- Президент Франції Емманюель Макрон на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у вівторок оголосив про створення міжнародного реєстру збитків РФ, завданих Україні.
- Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла - ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе