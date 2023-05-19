Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій була присутня Ірина Верещук. Обговорили проблеми, які турбують мешканців звільнених населених пунктів, зокрема відновлення інфраструктури, виплати, розмінування.

"У питаннях відновлення маємо діяти злагоджено! Задля того, щоб на звільнених територіях якнайскоріше повертати людям звичне життя", – підкреслила віцепрем'єр-міністерка.

Повідомляється, що відзначено роботу державних банків з відновлення надання послуг у Херсонській області й відпрацьовано алгоритми фінансування об'єктів критичної інфраструктури Харківщини та Херсонщини, теж коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Також обговорили підготовку обласних військових адміністрацій до стабілізаційних дій на звільнених територіях Донеччини та Луганщини.