В ООН оцінили, скільки потрібно коштів на відновлення України після вторгнення РФ
Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла - ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів
Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи".
Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації. Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.
"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться у доповіді.
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