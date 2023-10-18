Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова, - адвокат Головань

Про це йдеться у блозі адвоката Ігоря Голованя на сайті "Українська правда".

"Урядовці США, застосовуючи до Портнова санкції, знали про що пишуть, коли назвали його court fixer (судовий рєшала). Як видно, Портнов досі стискає у своїх руках чутливі органи багатьох діячів судової системи. Сам або через вірного члена своєї команди Татарова, який, на думку багатьох, впливає іменем президентського офісу. І деякі судді заради Портнова готові буквально на що завгодно. Для кого ще судді Київського апеляційного могли зневажити не тільки факти і норми закону, але й правову позицію Верховного Суду? Буквально на все наплювати, але задовольнити Портнова? Для кого ще, крім суддів столичної апеляції, Портнов має честь і гідність, які слід захищати? При цьому для отримання на свою користь незаконних судових рішень Портнову навіть в Україні не треба знаходитись. Такий собі court fixer з віддаленим доступом", – пише адвокат.

Головань наголосив, що справа тягнеться вже чотири роки. У серпні 2019 року Портнов звернувся до Печерського суду з вимогою спростувати його очевидні зв’язки з агресором.

"Печерський суд всупереч фактичним обставинам і закону вимоги Портнова задовольнив. Київський апеляційний незаконне рішення Печерського підтримав. І лише Верховний Суд розставив крапки над Ї, незаконну творчість суддів на користь Портнова скасував, повернувши справу на новий розгляд. Висновки ВС здалися цілком зрозумілими Печерському суду під головуванням судді Бусик, який за результатами нового розгляду справи відмовив Портнову у позові. Але, з невідомих причин, Київський апеляційний суд, під головуванням судді Гуля, цього року знову задовольнив вимоги Портнова, відверто відмахнувшись від висновків Верховного Суду", – заявив Головань.

Далі адвокат пояснює, що тому Петро Порошенко, партія "Європейська солідарність" і телеканал "Прямий" знову звернулися до ВС, де справа потрапила до судді Василя Крата.

Попри встановлений законом 60-денний строк, справа переглядалася з червня по середину жовтня.

"Чому так довго? Шановний суддя-доповідач Крат, мабуть, намагався переконати колег у тому, що справу слід не переглянути у встановлений законом строк, а передати її на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки "існує виключна правова проблема" щодо "формування єдиної правозастосовчої практики щодо розподілу судових витрат". З яких причин слід було формувати правозастосовчу практику щодо судового збору саме у справі про спростування недостовірної інформації, можна лише здогадуватись. Але так співпало, що саме у той час, коли суддя Крат дбав про практику розподілу судових витрат, Андрій Портнов намагався швиденько виконати незаконну постанову Київського апеляційного суду на свою користь", – вважає Ігор Головань.

"Для цього суддя Печерського суду Сергій Вовк підписав для Портнова необхідні виконавчі листи. Хоча суддя Вовк взагалі не розглядав цю справу у першій інстанції. Також він не є головою чи заступником голови суду, а тому не зовсім зрозуміло, чому саме він ставив відповідні підписи. Або навпаки, дуже зрозуміло. Наразі справу передано на новий розгляд до Київського апеляційного суду. Можливо, з третьої спроби судді Київського апеляційного суду зможуть постановити законне рішення", – зауважив адвокат.