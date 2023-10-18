Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова, - адвокат Головань

Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова, - адвокат Головань

18 жовтня, 2023 середа
19:16
Суспільство Андрій Портнов

У середу, 11 жовтня, Верховний Суд скасував незаконну постанову Київського апеляційного суду у справі за позовом Портнова до Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" і телеканалу "Прямий"

Про це йдеться у блозі адвоката Ігоря Голованя на сайті "Українська правда".

"Урядовці США, застосовуючи до Портнова санкції, знали про що пишуть, коли назвали його court fixer (судовий рєшала). Як видно, Портнов досі стискає у своїх руках чутливі органи багатьох діячів судової системи. Сам або через вірного члена своєї команди Татарова, який, на думку багатьох, впливає іменем президентського офісу. І деякі судді заради Портнова готові буквально на що завгодно. Для кого ще судді Київського апеляційного могли зневажити не тільки факти і норми закону, але й правову позицію Верховного Суду? Буквально на все наплювати, але задовольнити Портнова? Для кого ще, крім суддів столичної апеляції, Портнов має честь і гідність, які слід захищати? При цьому для отримання на свою користь незаконних судових рішень Портнову навіть в Україні не треба знаходитись. Такий собі court fixer з віддаленим доступом", – пише адвокат.

Головань наголосив, що справа тягнеться вже чотири роки. У серпні 2019 року Портнов звернувся до Печерського суду з вимогою спростувати його очевидні зв’язки з агресором.

"Печерський суд всупереч фактичним обставинам і закону вимоги Портнова задовольнив. Київський апеляційний незаконне рішення Печерського підтримав. І лише Верховний Суд розставив крапки над Ї, незаконну творчість суддів на користь Портнова скасував, повернувши справу на новий розгляд. Висновки ВС здалися цілком зрозумілими Печерському суду під головуванням судді Бусик, який за результатами нового розгляду справи відмовив Портнову у позові. Але, з невідомих причин, Київський апеляційний суд, під головуванням судді Гуля, цього року знову задовольнив вимоги Портнова, відверто відмахнувшись від висновків Верховного Суду", – заявив Головань.

Далі адвокат пояснює, що тому Петро Порошенко, партія "Європейська солідарність" і телеканал "Прямий" знову звернулися до ВС, де справа потрапила до судді Василя Крата.

Попри встановлений законом 60-денний строк, справа переглядалася з червня по середину жовтня.

"Чому так довго? Шановний суддя-доповідач Крат, мабуть, намагався переконати колег у тому, що справу слід не переглянути у встановлений законом строк, а передати її на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки "існує виключна правова проблема" щодо "формування єдиної правозастосовчої практики щодо розподілу судових витрат". З яких причин слід було формувати правозастосовчу практику щодо судового збору саме у справі про спростування недостовірної інформації, можна лише здогадуватись. Але так співпало, що саме у той час, коли суддя Крат дбав про практику розподілу судових витрат, Андрій Портнов намагався швиденько виконати незаконну постанову Київського апеляційного суду на свою користь", – вважає Ігор Головань.

"Для цього суддя Печерського суду Сергій Вовк підписав для Портнова необхідні виконавчі листи. Хоча суддя Вовк взагалі не розглядав цю справу у першій інстанції. Також він не є головою чи заступником голови суду, а тому не зовсім зрозуміло, чому саме він ставив відповідні підписи. Або навпаки, дуже зрозуміло. Наразі справу передано на новий розгляд до Київського апеляційного суду. Можливо, з третьої спроби судді Київського апеляційного суду зможуть постановити законне рішення", – зауважив адвокат.

  • У жовтні 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційні скарги п’ятого президента України Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" та телеканалу "Прямий" у справі за позовом Андрія Портнова.
Україна
Петро Порошенко
Верховний суд
Читайте також:
Литва прапор
17 жовтня, 2023 вiвторок
У Литві четверо людей здійснили наругу над прапором України: їх затримали
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
18 жовтня, 2023 середа
Росія вдарила ракетами по приватному сектору на Дніпропетровщині: загинула жінка, 4 людей поранено
вибори у Польщі
17 жовтня, 2023 вiвторок
Вибори у Польщі: пораховано 100% бюлетенів, до парламенту проходять п'ять політсил
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
18 жовтня
20:15
окупанти
У Токмаку окупанти використовують мирних мешканців як живий щит, - Генштаб ЗСУ
20:00
OPINION
Валерій Чалий
Про проєкт "Мед з мінних подій" і доповнення до нього
19:52
Михайло Федоров
Латвія допоможе Україні в роботі над запуском 5G, - Федоров
19:49
Румунія
"Винахід РФ": Україна більше не визнаватиме молдовську мову
19:19
Дмитро Христич
Збірну України з хокею тренуватиме зірка НХЛ
19:14
Ексклюзив
офіс Холдингу емоцій Fest!
"Щось в країні працює не так": співвласник "Холдингу емоцій FEST" про звинувачення щодо несплати податків
19:14
Володимир Зеленський
"Зміцнення ППО, далекобійних та військово-морських спроможностей": Зеленський провів телефонну розмову з Макроном
19:02
Інтерв’ю
Александр Квасневський
Александр Квасневський: чи можуть після виборів у Польщі в українок відібрати соцдопомогу та що робити, щоб світ не забув про війну в Україні
19:00
OPINION
Віталій Портников
Перемовини Путіна та Сі Цзіньпіна ніколи не відбуваються просто так. Колонка Віталія Портникова
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 602 дня війни: "бавовна" від СБУ в РФ, просування ЗСУ на фронті та вироки ексберкутівцям
19:00
Інтерв’ю
інтервю з спільнотою Оленівки
"У наших співрозмовників в Женеві тремтіли руки, коли вони слухали про звірства росіян", – Олександра Мазур зі "Спільноти родин Оленівки"
18:49
Юсеф Атталь
Футболіст "Ніцци" поширив відео зі закликом влаштувати "чорний день" для євреїв. Клуб відреагував
18:43
Ексклюзив
Юрій Ніколов
"Ми спостерігаємо стагнацію роботи антикорупційних органів", — журналіст-розслідувач Юрій Ніколов
18:11
Огляд
комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin
"Винищувачі шахедів": що таке британські комплекси Terrahawk Paladin і як вони боротимуться із російськими безпілотниками
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Як згірчити омріяний плід євроатлантичної інтеграції?
17:59
Джо Байден
Байден оголосив, що проситиме конгрес схвалити "безпрецедентний" пакет допомоги Ізраїлю
17:59
зерно, зернова угода
Уряд домовився з Румунією про збільшення транзиту української агропродукції
17:58
Оновлено
Севастополь, прильот
У Севастополі прогримів потужний вибух. Окупанти заявили про атаку повітряних цілей
17:55
Ексклюзив
Війна в Україні та ситуація на Близькому Сході заважає планам Китаю, - дипломат Литвин
17:50
Партнерський матеріал
Ключовий момент: перший матч національної збірної України з футболу (Україна – Угорщина, 1992)
17:46
Оновлено
РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: 5 загиблих, є поранені та зниклі безвісти. Зеленський відреагував
17:33
Колишні гіпермаркети мережі "Епіцентр" на ТОТ працюють під іншим назвами, але досі належать Герегам, — Схеми
17:31
Ракети ATACMS прискорять контрнаступ, - ОК "Південь"
17:28
Анонс
На Київському безпековому форумі звернуться до президента США з приводу України і НАТО
17:21
Оновлено
Харківщина
Кількість загиблих внаслідок удару РФ 15 жовтня по Харківщині зросла до 3
17:13
сектор Газа
У секторі Гази заявили, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло 3478 осіб
17:12
Оголошено короткий список премії "Читомо": серед номінантів – загибла від російської ракети Вікторія Амеліна
17:00
Сергій Сидорчук
Екскапітан "Динамо" розповів, якою музикою замінив для себе російський реп
16:51
напад з ножем
У Польщі чоловік з ножем напав на дітей: 5-річний хлопчик помер у лікарні
16:44
терористи ХАМАС
Депутат кнесету заявив, що частина зброї терористів із сектора Гази надійшла з РФ
16:44
окупанти
Росія розпочала незаконну "мобілізацію" на ТОТ Херсонщини, – Центр нацспротиву
16:43
Саломе Зурабішвілі
Парламент Грузії провалив голосування за імпічмент президентки Зурабішвілі
16:31
Ексклюзив
Джо Байден
Байден намагатиметься стримати Ізраїль від повномасштабної наземної операції, - сходознавець Якубович
16:30
Клаудія Рот
Голова мінкульту Німеччини висловилася проти бойкоту російської культури
16:26
Володимир Зеленський
Зеленський домовився з прем'єром Норвегії розпочати переговори про гарантії безпеки
16:14
Херсонщина ,війна з росією
Окупанти здійснили артобстріл Золотої Балки на Херсонщині: поранено жінку
16:09
OPINION
Володимир Горбач
Зеленський - Нетаньягу: чому немає "хімії"?
16:01
Ізраїль Україна
Атака ХАМАС: посол Ізраїлю повідомив, що кількість загиблих громадян України зросла до 23
16:00
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink
15:58
"Чергова страшилка": у Повітряних силах прокоментували заяву Путіна про патрулювання Чорного моря з "кинджалами"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV