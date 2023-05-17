Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.

Валерія та Дмитро - напарники, добровольці підрозділу "Білий Янгол", які разом ризикують життям, аби допомогти пораненим та доставити гуманітарну допомогу на фронт.

Їх об'єднала служба та допомога людям.

Молодята познайомилися три роки тому під час розкриття розбійного нападу. Дмитро – оперуповноважений карного розшуку, Валерія – помічниця слідчого, так їх звела доля. Повномасштабне вторгнення згуртувало правоохоронців.

"Я просив Леру поїхати у безпечне місце, але вона відмовилася", – зізнається наречений і додає, що натомість пара пройшла курси парамедиків й почала евакуювати поранених з рідного Лимана.

Далі Валерія та Дмитро неодноразово потрапляли під обстріли.

Обряд одруження відбувся у їх рідному Лимані. У берцях і вишитому однострої, під звуки вибухів – саме таким було весілля Білих янголів. Молодята обмінялися присягами.

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"Сьогодні, в цей буремний час, просто біля лінії фронту на наших очах народжується нова українська сім’я, і це доводить, що ми – непереможні. Символічним є те, що церемонію з’єднання двох люблячих сердець ми проводимо на звільненій землі – рідній землі наших наречених", – розповів глава обласної поліції Руслан Осипенко.

З початку повномасштабного вторгнення РФ це вже третя поліцейська родина, яка одружується в умовах бойових дій.

Довідково. Правоохоронці на Донеччині створили евакуаційну групу поліцейських "Білий янгол". Це понад 20 екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей, а також надання медичної допомоги, госпіталізація поранених жертв війни, евакуація тіл загиблих, доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати жодні волонтери.