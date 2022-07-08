Вето Туреччини щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції ніяк не пов'язано з РФ, - експерт-міжнародник

Про це у ефірі Еспресо заявив експерт з міжнародної політики Ілія Куса.

"Я не пов'язую вето Туреччини з Росією. Мені здається, що історія зі Швецією і Фінляндією взагалі не має нічого спільного з Росією. Тут Туреччина вирішувала свої питання і досі намагається вирішити, бо домовленості вони досягли, але судячи з усього, вони знову будуть блокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на етапі ратифікації", - сказав він.

Куса висловив певнысть, що Туреччина стане останньою країною, яка ратифікує угоду про приєднання цих держав до Альянсу.

"Вони все ще чекають, щоб обидві країни виконали ті вимоги, які вони нібито пообіцяли виконати - там є досі є різне сприйняття того, що хто кому пообіцяв. Тут Росія та Україна не мали особливої ролі, лише виступали як фон для того, що відбувалося", - підсумував експерт.

Туреччина пообіцяла підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу в Мадриді

5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.